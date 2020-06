Teresa ignora opinião dos colegas e toma decisão polémica

A noite passada foi de festa na casa do ‘Big Brother’, contudo, o ambiente ficou pesado depois de Teresa ignorar a opinião dos colegas.

"Tenho uma proposta para vos fazer. Vários concorrentes me pediram para fazer uma pausa na prova, durante algumas horas. No entanto, isso não é possível, posso fazer o seguinte, mas apenas se todos tiverem de acordo: Podem fazer uma pausa durante três horas, mas depois não fazem pausa entre as 4 e as 7 da manhã", revelou a voz do ‘Big Brother’.

Todos os concorrentes concordaram com a proposta, à exceção de Teresa, líder da semana, que ignorou a opinião dos colegas e optou por não parar na prova da semana.

"Prefiro fazer agora do que estar a fazer durante as 4 e as 7 da manhã (…) Prefiro da maneira como está, ir fazendo agora e parar nessas horas, para poder dormir", afirmou.

A voz do programa ainda perguntou à concorrente se queria negociar com os colegas, mas Teresa negou e tomou a decisão por si própria.



Concorrentes ficaram decepcionados com decisão da líder.