Teresa Miguel das Doce consegue ajuda depois de apelo de Helena Coelho

Helena Coelho, da banda Doce, publicou esta terça-feira, dia 9 de Novembro, uma fotografia de Teresa Miguel com uma descrição comovente a pedir ajuda à Casa do Artista para a antiga colega. Ajuda essa que foi conseguida 12 horas depois de ter feito a publicação no Instagram.



"A Teresa tem uma dura batalha pela frente", escreveu na sua última publicação, em que revela que a colega Teresa já conseguiu a ajuda necessária e que a Casa do Artista se comprometeu a acompanhar a sua situação de saúde debilitada.

Na primeira publicação, em que apelava aos seus seguidores e jornalistas por ajuda, disse: "A Teresa está há ano e meio à espera de ser operada à anca, tem os ossos a desfazerem-se e dores horríveis, atenuadas com pensos de morfina".

Segundo Helena, "o SNS diz não haver vagas nos cuidados continuados… a Teresa está muito magrinha e precisa desses cuidados para criar resistência, forças para sobreviver à operação!".



A operação tem sido adiada devido à Covid-19, segundo o Hospital Curry Cabral, no entanto, depois de um ano e meio em sofrimento à espera, a situação de Teresa Miguel teve o reconhecimento devido e a cantora vai receber os cuidados que necessita.