Teresa, Pedro Soá, Hélder e Rui Pedro em isolamento para entrarem no próximo ‘Big Brother’

30 dez 2020 • 15:21

A próxima edição do ‘Big Brother’ começa já no próximo mês de janeiro e são vários os ex-concorrentes que se preparam para regressar à casa mais vigiada do país. O reality show vai contar com a presença de ex-concorrentes polémicos, como Pedro Soá, Teresa, Hélder e Rui Pedro, que se encontram em isolamento profilático num hotel, de modo a entrarem na casa.

Mas as novidades não se ficam por aqui. Tiago Rufino, o vencedor da sétima edição da ‘Casa dos Segredos’ também deverá entrar na casa, juntamente com Sónia Jesus, Sandrina, Joana, Noélia e Daniel Guerreiro da edição do 'Big Brother 2020'. Desta forma, o novo formato não vai receber apenas concorrentes dos programas anteriores. "Vão ser 12 concorrentes, embora isso ainda esteja em aberto. Há espaço para a entrada de outros. Podem ser de outros reality shows, podem ser famosos, podem nunca ter aparecido na televisão, podem ter trabalhado no ‘Big Brother’, isso agora ninguém sabe, só nós", revelou Cristina Ferreira na apresentação do reality show.

Os concorrentes confirmados para entrarem na casa do ‘Big Brother – Duplo Impacto’ protagonizam os momentos mais polémicos de sempre. Pedro Soá foi expulso do programa devido a comportamentos agressivos para com Teresa. À semelhança do ex-concorrente, Rui Pedro também foi obrigado a sair da casa da Ericeira por comportamentos agressivos para com Joana. Hélder acabou por ser expulso por causa de comentários homofóbicos a Ana Catharina.

Recorde-se que Joana chegou mesmo a acusar Rui Pedro de agressões verbais nos estúdios do ‘Big Brother - A Revolução’, chamando a polícia ao local.