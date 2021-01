Teresa quer desistir do 'Big Brother' após saber que a ex-nora vai entrar no jogo

, disse, referindo-se às declarações que proferiu sobre a mãe da neta quando esta saiu da 'Casa dos Segredos 4'.





Joana Diniz apoiou, desde logo, a decisão de Teresa: "Isto é um jogo e é um jogo que se tem que ter muita atenção, já tentaram destruir uma vez e à segunda é burrice e a Teresa é uma senhora, uma grande senhora por isso é que ela só tem que se ir embora".



Recorde-se que Teresa Silva e Sofia Sousa já tiveram problemas no passado. A ex-cabeleireira chegou a insultar Sofia, em direto, nas galas da 'Casa dos Segredos 4', acusando-se de ser "mentirosa e psicopata". No entanto, ambas colocaram o passado atrás das costas e







, atirou.Joana Diniz apoiou, desde logo, a decisão de Teresa:Recorde-se que Teresa Silva e Sofia Sousa já tiveram problemas no passado. A ex-cabeleireira chegou a insultar Sofia, em direto, nas galas da 'Casa dos Segredos 4', acusando-se de ser "mentirosa e psicopata". No entanto, ambas colocaram o passado atrás das costas e Teresa chegou a pedir desculpas à mãe da sua neta, na anterior edição do reality show.

Após saber quese prepara para entrar na casa do, ex-sogra da concorrente da 'Casa dos Segredos 4' revelou aos colegas que quer desistir do jogo.À conversa com, a mãe demanifestou o desejo de abandonar a casa do reality show:afirmou.A antiga cabeleireira explicou que este jogo "não é para a família":