Teresa Tavares mostra rosto da filha pela primeira vez

Ainda a propósito do Dia Internacional da Mulher, celebrado no passado domingo, dia 8 de março, Teresa Tavares publicou uma mensagem de encorajamento e força para o público feminino., escreveu.Mas houve um pormenor na publicação que deixou os fãs derretidos: a atriz mostrou, pela primeira vez, a sua filha Júlia que completa dois meses hoje, dia 10.Recorde-se de que a bebé é fruto do relacionamento de Teresa Tavares com o argumentista Tiago R. Santos.