Teresa volta a perder a cabeça com Hélder no 'Big Brother': "Parvalhão! Sempre a provocar"

Teresa voltou a exaltar-se com o concorrente Hélder, o que já aconteceu várias vezes desde que entrou na casa do 'Big Brother'.

Durante mais uma conversa entre os dois, a mãe de Tierry, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', não se conteve e acabou por voltar a gritar com o colega, alertando-o mais uma vez para o facto de ser uma mulher casada.

"Opá cala-te! Meu deus pá… eu sou casada, meu" atirou a participante do reality-show, enquanto os restantes concorrentes interviram e tentaram tirar Hélder do local.

Apesar de Teresa se mostrar indignada, Hélder voltou para o pé da colega para se defender.



"Não é isso… eu estou a brincar com ela, mas não precisas de usar essas história do eu sou casada. Mete uma coisa na cabeça, eu não me quero envolver com ninguém cá dentro da casa" disse.



"Nem vais", reagiu Teresa de imediato.

"Porque é que estás a pensar isso? Eu respeito toda a gente. Algum dia me ia envolver com alguém aqui dentro? A única pessoa com quem me envolvo cá dentro é um homem" disse Hélder, saindo de ao pé de Teresa.

"Parvalhão pá… sempre a provocar, que horror meu", disse ainda Teresa na ausência do colega.



Esta não é a primeira vez que surge um clima de tensão entre os dois concorrentes, e que Teresa o alerta de ser uma mulher comprometida.



Recorde-se que Teresa foi recentemente alvo de polémica ao estar envolvida numa discussão acesa com Pedro Soá, que acabou por ser expulso do programa pelo comportamento violento que manifestou. Também Teresa foi, mais tarde, castigada pela produção, mas por outros motivos. A ex-sogra de Sofia Sousa, também ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', quebrou as regras do reality-show ao falar para o exterior da casa para interagir com o marido.