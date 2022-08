Teri Hatcher: Pole dance, dildos e vibradores

Teri Hatcher

Ela já teve aulas de striptease e pole dance e, dizem aqueles que a conhecem, que tem um apetite sexual voraz. Teri Hatcher, de 57 anos, até chegou a confessar, em entrevista, que já pensou em trocar os homens por vibradores e outros objetos sexuais. É também dona de uma extensa coleção de dildos (brinquedos sexuais em forma de pénis). Entre os seus excêntricos cuidados de beleza estão os banhos prolongados, não em banheiras com água, mas com vinho... e tinto, de preferência.Mas Teri Hatcher é ainda conhecida por uma outra característica muito peculiar. Ela é, porventura, a atriz mais desastrada e azarada de Hollywood. Ela já partiu duas costelas por ter tropeçado num bolo de noiva, teve uma lesão grave num olho por causa de uma lâmpada que explodiu e já foi pisada por um elefante num safari em África.E pode-se dizer, também, que Teri Hatcher tropeçou (aqui com sorte) na carreira de atriz quando, um dia, decidiu acompanhar uma amiga que ia fazer o casting para um filme (até então, a sua experiência em representação não tinha ido além de duas peças de teatro na escola).