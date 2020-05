“Teve terror, drama e doses de ficção científica”: Casillas recorda dia em que sofreu enfarte

Um ano depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio, durante um treino do FC Porto, e que ditou o fim da sua carreira, Iker Casillas mostra-se agradecido e emocionado por tudo o que passou."Não sou daqueles que olham o caminho percorrido. Não costumo gabar-me das coisas que correram bem mas estou feliz por ter superado um grande obstáculo na minha vida", começou por escrever numa mensagem nas redes sociais. "Sinceramente, foi emocionante. Teve terror, drama e algumas doses de ficção científica. E, claro, humor."Numa outra publicação, o antigo guarda-redes do FC Porto, que completa 39 anos já no próximo dia 20, agradeceu a quem esteve sempre do seu lado nesta fase difícil. "Há um ano, digamos que renasci. Obrigado à minha família e a todos os que o tornaram possível. Sem eles não estaria aqui hoje". A mulher, Sara Carbonero, que também travou uma dura batalha contra um cancro nos ovários, tem sido o seu principal pilar desde esse dia, como, aliás, nos últimos cinco anos, quando se mudaram para a cidade Invicta.A propósito da data, foi também divulgado um documentário em que Iker Casillas faz inconfidências sobre como a sua vida mudou desde o enfarte."Passas as noites com angústia. Até um espirro é um drama. Nunca mais dormi de barriga para baixo. O doutor dizia: ‘Iker, não vai acontecer nada, não vais morrer’. De um momento para o outro dás por ti débil, fraco, desprotegido...", contou. O ex-internacional espanhol recordou ainda a frustração que sentiu em julho de 2019 durante uns testes físicos: "Dás conta de que nem 15 quilos consegues levantar..."Iker Casillas e Sara Carbonero escolheram a Invicta para passarem a quarentena. "O Porto é a cidade ideal para o confinamento", escreveu o antigo guarda-redes nas redes sociais. A jornalista também tem partilhado momentos desta fase com os seguidores e mostra-se "tranquila".Apesar de garantirem estar felizes em Portugal, onde viveram os últimos cinco anos, Iker Casillas e Sara Carbonero preparam o regresso a Madrid. O antigo guarda-redes anunciou a candidatura à presidência da Federação Espanhola de Futebol e a jornalista quer voltar ao ativo.