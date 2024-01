Thaís Quintino dona do coração de Marcos Leonardo

Futebolista, que veio para Lisboa para ser o novo reforço do Benfica, vive uma relação amorosa com a jovem brasileira há cerca de dois anos.

A chegada de Marcos Leonardo ao Benfica já está a dar que falar. O avançado brasileiro promete reforçar a equipa das águias e ainda dar ao seu novo clube a tão ansiada vitória no campeonato nacional de futebol. Mas não é apenas entre as quatro linhas do campo que o jogador de futebol, de 20 anos, tem destaque.No campo sentimental, houve quem já marcasse golo diretamente no seu coração.

O antigo futebolista do Santos Futebol Clube vive uma relação com a jovem brasileira Thaís Quintino, cuja sensualidade também tem conquistado os fãs do seu namorado.





O casal está junto desde 2021 e nas redes sociais são muitas as promessas de amor que troca, através de várias fotografias partilhadas no Instagram, onde ele tem mais de 400 mil seguidores.