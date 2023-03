Thiago Rodrigues em guerra com a ex-mulher

Esta não é a primeira vez que o ator brasileiro é acusado pela ex-companheira de não pagar a pensão de alimentos do filho que têm em comum. Desta vez foi através do Twitter que Cris Dias manifestou o descontentamento com Thiago Rodrigues.



"Se alguém encontrar o Thiago Rodrigues por aí, mande-o aparecer para pagar a pensão do filho dele que está atrasada, por favor. E estamos sem contato com o querido, que não responde nem ao filho. Será que me devo preocupar?", disse no Twitter.





"Um dia, com menos de 24 horas de 'atraso' no pagamento da pensão alimentícia do meu filho, e é isso que se pratica contra mim!? Um dia? Há um mês, mais ou menos, fiz um vídeo a falar desse assunto e fui muito claro: Não devo nenhuma pensão, nem um mês sequer", começou por explicar Thiago Rodrigues.

O ator brasileiro referiu que as acusações feitas pela ex-companheira levaram-no a ser alvo de críticas e ofendido por vários seguidores.

"Pois o que a mãe do meu filho conseguiu com isso? Milhares de pessoas vieram ao meu Instagram me xingar, ironizar, agredir! Insuflou milhares de pessoas a pensarem que eu sou um pai que não paga pensão. E eu pago, mesmo em alguns momentos tendo dificuldades, eu sempre paguei. E mesmo assim, com qualquer dia de atraso, no caso um dia, eu sou atacado covardemente por esta pessoa. Mas agora a situação chegou a um limite, e graças a amigos, pessoas que me amam e que me chamaram a atenção, eu não vou mais aceitar isso sem me defender", acrescentou.

"Eu tenho tentado tudo, há muito que venho tentando ter outro tipo de relação com a mãe do meu filho, sem sucesso algum. Tento dialogar em paz, ser amigo, ter uma relação saudável, mas nunca é possível. Sempre mais do mesmo, ameaças e agressões, incompreensão generalizada e só. Mas eu agora decidi procurar defender-me, não vou mais permitir esse circo criado em cima de absurdos. Não posso permitir que a mãe do meu filho tente a todo o momento destruir a minha imagem, tente me jogar inclusive contra meu filho", terminou dizendo que é impossível manter uma boa relação com Cris Dias.