Tia Cátia diagnosticada com cancro da mama

Cátia falou da luta contra a doença no programa ‘Dois às 10’ (TVI)

Foto: Direitos Reservados

Vânia Nunes

Cátia Goarmon, conhecida como Tia Cátia, foi diagnosticada com cancro da mama. Em conversa no ‘Dois às 10’ (TVI) contou que, no banho, "sentiu um caroço na mama" que lançou o alerta e a levou a marcar exames.O diagnóstico confirmou-se após realizar uma ecografia mamária. "Quando chega o diagnóstico era de grau um, de mal o menos, a ter que ser que seja este. A evolução é uma evolução lenta mas já tinha um tamanho maior do que deveria".Após contar à família, a popular cozinheira foi submetida a uma cirurgia: "Fiquei a pesar menos 200 gramas, retiraram tudo o que havia para retirar, ainda assim o protocolo que seria para seguir era para fazer já quimioterapia, mas há uma forte probabilidade de não ter de a fazer."