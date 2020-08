Tiago Aldeia fala da perda da mãe aos 20 anos: “Nunca acreditei que a fosse perder”

Tiago Aldeia foi o convidado da emissão do último sábado, dia 8 de agosto, do ‘Alta Definição’ da SIC e à conversa com Daniel Oliveira quebrou o silêncio sobre a morte da mãe, quando tinha apenas 20 anos.

O ator, que dá vida a Ismael na novela ‘Nazaré’, da SIC, recordou o momento em que descobriu que a mãe tinha cancro: "Lembro-me de ela chegar a casa, sentar-se no sofá com um exame na mão e dizer-me que tinha cancro da mama", revelou.

"Houve períodos em que se achava que estava tudo bem. Aí, respirava-se um bocadinho de alívio e vivia-se com uma maior leveza. Mas (havia) outros em que era um bocadinho complicado. Nunca acreditei que a fosse perder, efetivamente. Portanto, achava sempre que aquilo era uma coisa temporária. Até que aconteceu", acrescentou.

Tiago revelou ainda que teve "algum sentimento de culpa" por não ter passado mais tempo com a mãe, devido ao sucesso de ‘Morangos com Açúcar’: "Se calhar, se soubesse o que sei hoje, teria estado mais tempo com a minha mãe, a aproveitá-la. Se soubesse que iria acabar, em vez de ir jantar com amigos, se calhar… Não é que não estive com ela, porque estava, evidentemente. Mas a vida é assim e as pessoas não sabem o que vai acontecer", afirmou.

O ex-moranguito revelou ainda que pressentiu a morte da mãe: "Estava no hospital. Fui ao refeitório com a minha irmã e senti um aperto no peio", disse.

"Sinto sempre que tenho uma estrela a acompanhar-me. Para quem acredita ou não, é uma defesa. Tenho uma profunda gratidão por tudo o que fez por mim", rematou.