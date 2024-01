Tiago Carreira vai ser pai pela primeira vez

16 jan 2024 • 22:19

Há mais um bebé no 'Dança com as Estrelas', da TVI. Primeiro foi Nelson Évora que revelou em pleno programa que vai ser pai pela primeira vez. Agora, ao atleta junta-se o modeloTiago Carreira que anunciou esta terça-feira, 16 de janeiro, que se vai estrear na paternidade., escreveu o modelo, de 29 anos, na publicação que fez no Instagram, onde aparecem fotografias de Tiago Carreira ao lado da sua companheira Joana Franco.Na mesma publicação, o modelo mostrou ainda a barriga da namorada e uma ecografia do bebé. A caixa de comentários foi invadida por mensagens a felicitar o casal., escreveu Cristina Ferreira;, felicitou Zé Lopes e ainda, disse Bruno Cabrerizo.