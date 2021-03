Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio anunciam que vão ser pais e revelam sexo do bebé

Este ano a nossa família continua a crescer, desta vez com uma menina", escreveu na legenda da imagem onde surge a acariciar a barriga.







De imediato, a caixa de comentários dos futuros papás encheu-se com mensagens de parabéns, entre eles da irmã de Rita, Carolina, um dos melhores amigos de Tiago, José Mata, a atriz Cláudia Vieira, Sara Matos, Kelly Bailey, Daniel Oliveira, entre outros.



Recorde-se que os rumores de que o casal estaria junto surgiram em agosto passado, no entanto só assumiram publicamente a relação no dia dos namorados.



vão ser pais pela primeira vez. Após assumir publicamente o namoro com o ator no passado mês de fevereiro, a irmã dedecidiu recorrer às redes sociais, esta quarta-feira, dia 17, para partilhar a novidade com os seguidores. Além disso, a jovem de 25 anos revelou o sexo do bebé.