Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio não escondem paixão em escapadinha de família

Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio já não escondem o que sentem um pelo outro. A relação nunca foi confirmada pelo casal, mas os momentos que vivem são frequentemente partilhados nas redes sociais, sobretudo pela família da jovem.

Contudo, este domingo foi exceção e a jovem de 25 anos partilhou uma fotografia do ator a tomar conta das sobrinhas, mostrando a cumplicidade do namorado com a sua família.

"Babbysiter de serviço", escreveu na legenda da fotografia onde Tiago surge a ajudar a sobrinha a comer. À semelhança de Rita, o ator que interpreta ‘Rui’ em Nazaré, da SIC, também partilhou o momento na sua conta de Instagram e através de um vídeo registou um momento de diversão com a família da namorada.

O casal aproveitou o fim de semana e rumou até ao Algarve para desfrutar de uns dias de descanso. A eles, juntou-se a família de Carolina Patrocínio e da irmã, Mariana.

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Irmã de Carolina Patrocínio partilhou uma fotografia do namorado a tomar conta das sobrinhas.