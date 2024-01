Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio pais pela segunda vez

O clã Patrocínio vai voltar a crescer! Rita Patrocínio, de 28 anos, e Tiago Teotónio Pereira, de 34, anunciaram que estão à espera de mais um bebé, com uma partilha nas redes sociais de um conjunto de fotografias nas quais se pode ver como já cresceu a ‘barriguinha’ da irmã mais nova da apresentadora da SIC Carolina Patrocínio. “Bebé número dois entrou no grupo”, escreveram na legenda da montagem

fotográfica.





A designer e o ator da novela ‘Queridos Papás’, da TVI, optaram, para já, por manter em segredo há quanto tempo Rita está grávida e qual o sexo do bebé. Contudo, Carolina Patrocínio acabou por revelar, também nas redes sociais, que a irmã e o cunhado vão ter mais uma menina. “Estávamos mesmo com falta de meninas”, brincou. Também Mariana Patrocínio, outra das irmãs, se mostrou radiante com a notícia. “O número 12 a caminho”, escreveu, referindo-se ao número de netos dos pais.