Tiago Teotónio Pereira participa no Ironman e recebe declaração de amor

Tiago Teotónio Pereira com a namorada, Rita Patrocínio, e a filha, Camila, no fim da prova

Foto: Direitos Reservados

01:30

Tiago Teotónio Pereira participou, no último fim de semana, na prova de triatlo Ironman, em Cascais e, no fim, agradeceu à namorada, Rita Patrocínio, com quem tem uma filha, Camila, de mês e meio. "Rita, não tenho palavras para te agradecer. Foram meses de treino em que foste incansável. Foram horas e horas em que estive fora e tu nunca fizeste outra coisa senão apoiar-me. Surpreendes-me todos os dias e não tenho dúvidas que és a mulher da minha vida. Obrigado por me teres escolhido para ser pai da Camila e por tudo o que me dás diariamente", escreveu online, emocionado, na legenda de uma foto em que surge com a família.A bebé também mereceu palavras do pai. "À minha filha, quero um dia mostrar esta fotografia e explicar que com trabalho, disciplina, dedicação, força de vontade, sacrifício, tudo é possível." Rita também se mostrou emocionada e orgulhosa do feito do ator. "Que orgulho gigante. Foram muitos meses a sair de casa de madrugada, horas de almoço contadas para nadar e noites, depois de gravar, a pôr km na bicicleta." A família Patrocínio esteve em peso a apoiar Tiago na prova.A empresária Filipa Valente (45 anos), ex-mulher de Simão Sabrosa, também participou na prova, que descreveu como sendo um desafio "para lá de emocionante". A apoiá-la teve os três filhos. No fim, deixou-lhes uma mensagem. "Dizer aos meus filhos que nunca deixem de ir atrás dos vossos sonhos."