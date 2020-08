Tiago Teotónio Pereira reencontra o amor ao lado da irmã de Carolina Patrocínio

Ator namora com Rita Patrocínio há poucos meses.

07 ago 2020 • 16:13

Tiago Teotónio Pereira, de 31 anos, reencontrou o amor nos braços da irmã de Carolina Patrocínio, Rita Patrocínio, seis anos mais nova. A relação, ao que a Vidas apurou, é recente, pelo que a nova "mais que tudo" do ator não quis que a relação viesse já a público.

"Eles tinham alguns amigos em comum e começaram a aproximar-se. Tudo isto depois da relação com a Pipa (Filipa Areosa) ter terminado", disse um amigo do casal à ‘TV7Dias’.

"Ela não quer que [o relacionamento] se torne público. Ela é muito low profile (discreta), sempre foi, e prefere manter as coisas assim. A Rita não quer que se torne uma relação mediática, daí o Tiago ter dito já, algumas vezes, que não tinha namorada. Eles namoram mas não vivem juntos. O Tiago tem a casa dele e vive com a mãe", revelou a mesma fonte. "Eles estão muito bem um com o outro. São parecidos em muitas coisas e têm vários gostos em comum. Dão-se muito bem", afirmou.

Recorde-se que Tiago Teotónio Pereira namorou cerca de cinco anos com a atriz Filipa Areosa, tendo a relação chegado ao fim em julho do ano passado.