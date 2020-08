Tiago Teotónio Pereira vive novo amor com Rita Patrocínio

01:30

André Filipe Oliveira

O amor voltou a bater à porta de Tiago Teotónio Pereira, de 31 anos. O ator foi novamente atingido pelo cupido e vive um novo romance, ainda com poucos meses, com Rita Patrocínio, de 25 anos, irmã mais nova da apresentadora da SIC Carolina Patrocínio.O jovem casal tem vários amigos em comum e, depois de Tiago ter terminado a relação com a também atriz Filipa Areosa, os dois começaram a aproximar-se. Apesar de manterem a discrição, o ator da novela ‘Nazaré’ (SIC) e Rita Patrocínio vivem agora um romance assumido, apesar de viverem em casas separadas: Tiago tem casa própria e a benjamim da família Patrocínio vive com a mãe.Recorde-se que Tiago Teotónio Pereira chegou a admitir ter ficado "desfeito" com a separação de Filipa Areosa. "Passei uma ou duas semanas a chorar. [Mas] as coisas superam-se. E quando percebemos que superámos é bom, é fixe. É mesmo", afirmou no ‘Alta Definição’.Os atores anunciaram em julho do ano passado o fim do namoro de cinco anos. Mas, agora, Tiago parece estar mais feliz do que nunca ao lado de Rita Patrocínio.