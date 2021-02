Tiger Woods está "consciente e estável" após "longa" cirurgia

17:36

O golfista teve de ser desencarcerado do seu carro e foi hospitalizado em estado grave.

"(Woods) sofreu lesões ortopédicas significativas na extremidade inferior direita, que foram tratadas durante uma cirurgia de emergência por especialistas em trauma ortopédico no Harbor-UCLA Medical Center", pode ler-se num comunicado publicado pela equipa do golfista no Twitter.











O acidente está a ser investigado pelas autoridades. consciente e estável". Considerado um dos maiores golfistas da história, o profissional está a recuperar no seu quarto de hospital.O acidente está a ser investigado pelas autoridades.

Após ter sofrido um aparatoso acidente de viação na terça-feira, dia 23, perto de Los Angeles, nos EUA,foi submetido a uma "longa" cirurgia devido a lesões no pé, tornozelo e tíbia da perna direita.No entanto, a equipa de Tiger já garantiu que este se encontra "