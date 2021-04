Todas as vezes em que Cláudia Vieira 'ignorou' Sara Matos

A verdade é que o 'desprezo' da estrela da SIC à rival não é de agora. Ao longo dos últimos cinco anos foram dados alguns sinais da guerra surda entre as duas. Embora a trabalhar no mesmo canal, nunca se cruzaram na ficção, somente em projetos de entretenimento.Em abril de 2019, Sara surpreendeu ao estar ausente da Primeira Comunhão de Maria, filha de Cláudia Vieira e Pedro Teixeira. No mesmo dia da celebração familiar, a atriz rumou ao Algarve com a melhor amiga, Filipa Areosa, dando a entender que a sua presença não era desejada.Atualmente, as duas continuam a ignorar-se mutuamente. No entanto, Pedro Teixeira revela nas redes sociais que a namorada Sara Matos é muito próxima e cúmplice da sua filha Maria.