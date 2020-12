"Todos os dias estás presente": Viúva de Pedro Lima homenageia ator

Anna Westerlund admite que não há um único dia em que não chore com saudades do marido.

Pedro Lima e Anna Westerlund

Foto: Direitos Reservados

01:30

Seis meses após a morte do marido, Anna Westerlund escreveu um texto em homenagem a Pedro Lima. Numa altura particularmente difícil para quem perdeu os entes queridos, a viúva do ator admite que fazer o luto tem sido uma caminhada difícil."Todos os dias choro de saudades. Todos os dias sorrio a pensar no teu sorriso. Todos os dias sou grata por tudo o que vivemos. Todos os dias sonho com o que poderíamos ainda viver. Não há um único dia que não te ame ou que não sinta o teu amor. Todos os dias estás presente porque não estares aqui é só não seres visto", escreveu.Anna tenta manter a união na família e tem partilhado momentos com os filhos. A mais velha, Emma, já ajuda a mãe no negócio de cerâmica.