Todos os pormenores da festa de aniversário de arromba de Cristiano Ronaldo

Felicidades ao homem da minha vida! Que vontade de transportar o nosso amor no teu presente", escreveu a jovem espanhola de 26 anos. A 'bomba' oferecida por Georgina é um Mercedes classe G 63 AMG, com 585 cv de potência.





escreveu a espanhola na legenda de uma fotografia que partilhou nas redes sociais ao lado de CR7 e de Cristianinho, de nove anos.



É tempo de celebrar o meu aniversário. Obrigada meu amor por esta surpresa fantástica", escreveu Cristiano nas redes sociais, radiante pelo dia que viveu.



Após a festa surpresa que encheu Cristiano Ronaldo de felicidade, o jogador e Georgina Rodríguez regressaram a casa no jipe novo, acabado de ser oferecido por Gio.





Georgina e Cristiano regressam a casa após jantar no restaurante em jipe de luxo













Georgina e Ronaldo regressam a casa no jipe







O 35º aniversário de Cristiano Ronaldo, comemorado a 5 de fevereiro, foi marcado por muita animação e mimos de quem o rodeia.O craque da Juventus foi surpreendido com um jantar organizado pela namorada, Georgina Rodríguez, num restaurante em Turim,Rodeado de amigos, o jogador não contou com a presença da mãe, Dolores Aveiro , e dos irmãos, mas recebeu todo o carinho de quem estava presente, incluindo Gio, o filho mais velho, Cristianinho, e até os empregados do estabelecimento. Os funcionários vestiram-se a rigor para a ocasião, com, podia ler-se nas camisolas usadas.O jantar animado contou ainda com a participação musical da cantora Sera., escreveu a jovem nas redes sociais, radiante pela oportunidade.Os convidados cantaram os parabéns ainda à entrada do restaurante escolhido, o mesmo local onde Georgina ofereceu a prenda de aniversário ao internacional português: um jipe de luxo, com um laço vermelho, avaliado em mais de 200 mil euros. A modelo registou o momento. O melhor do mundo não conteve a emoção e agradeceu à namorada com um beijo apaixonado.