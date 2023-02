Todos querem ver a 'Malagueta' de Luciana Abreu. Veja aqui!

Luciana Abreu

23 fev 2023 • 17:52

Luciana Abreu ensinou a coreografia do seu novo tema e foi com a sua energia que contagiou os fãs. A cantora fez um Tik Tok que, em quatro horas, contou com mais de 88 mil visualizações.

A prova de que fez um bom trabalho, são as reações dos seus seguidores. Há mesmo quem diga estar viciado na 'Malagueta' da cantora.

"Estou tão viciada nesta música , não consigo parar de ouvir, só me falta aprender a coreografia"; "Um espetáculo! Adoroooo! Beijinhos"; "Completamente viciada nesta música" são alguns dos elogios deixados no Tik Tok.