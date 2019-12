Tom Brady e Gisele com vidas separadas

Uma história de amor com contornos diferentes... É assim que o jogador de futebol norte-americano Tom Brady e a modelo brasileira Gisele Bündchen têm vivido o seu ‘conto de fadas’., afirma um amigo do casal desavindo. Embora esta vivência em separado pareça estranha para alguns, Gisele e Tom mostram-se satisfeitos., afirmou o atleta em entrevista.O antigo ‘anjo’ da Victoria’s Secret deixou de desfilar nas passerelles, mas os seus compromissos profissionais não param, até porque Gisele também é empresária. O marido continua a ser o seu grande apoio. "Quero apoiá-la em todos os momentos, em todos os seus sonhos, e sinto que ela também quer apoiar os meus", completou.No livro ‘Lições - O Meu Caminho Para uma Vida Com Sentido’, lançado este ano, Gisele Bündchen pormenoriza várias situações que viveu e mostra que a sua vida nem sempre foi um mar de rosas. Os ataques de pânico, fruto da pressão vivida como modelo, mudaram para sempre a vida da brasileira., confessou. Chegou mesmo a pensar pôr termo à vida.. Foi a vida familiar ao lado de Tom que provocou uma reviravolta na vida da manequim. Benjamin, de oito anos, e Vivian, de cinco, são os filhos de casal, e embora se apresentem como ‘a família perfeita’, há muitos episódios menos felizes por contar...Ao longo dos anos, a manequim brasileira teve desentendimentos com o marido, Tom Brady. Depois de casarem, em 2009, Gisele assumiu a educação dos filhos, enquanto o jogador se dedicava ao desporto. Mas os treinos do craque duram muitas vezes 12 horas por dia e Gisele começou a sentir-se "sobrecarregada".Para viver em pleno a maternidade, Gisele teve de abdicar de muitas coisas que fazia no passado. "Quando me tornei mãe, senti-me perdida. Foi como se uma parte de mim tivesse morrido. Sempre fui uma pessoa muito independente", admitiu. Por outro lado, a modelo diz que os filhos a fazem "muito feliz".