Tom Cruise com novo amor?

Tom Cruise pode estar novamente apaixonado. O ator tem visto o seu nome ligado à atriz Michelle Dockery, da série ‘Downton Abbey’. E já se sabe que, nestas coisas, geralmente não há fumo sem fogo.Os rumores começaram no início de dezembro, aquando da gala dos British Fashion Awards 2019. Os dois sentaram-se ao lado um do outro durante o jantar e foram vistos em momentos de grande cumplicidade e a trocar sorrisos ao longo da noite. Uma fonte disse mesmo a um jornal britânico que Cruise estavapor se sentar ao lado da atriz e não perdeu tempo para conhecê-la melhor., acrescenta a mesma fonte., avançou ainda.Mesmo assim, alguma imprensa garante que toda esta história não passa de um enorme absurdo e garante que Tom Cruise não quis roubar a namorada a ninguém (Michelle Dockery tem uma relação de vários meses com Jasper Waller-Bridge). Segundo avança uma revista de social, dois dias após os British Fashion Awards, Dockery e Waller-Bridge foram mesmo vistos de mãos dadas na festa de exibição do filme ‘The Gentlemen’.O casal também terá sido fotografado a beijar-se no banco de trás de um táxi enquanto saía da festa.Recorde-se que em maio deste ano, uma fonte próxima de Tom Cruise havia garantido ao site Hollywood Life que o ator não tinha qualquer intenção em voltar a apaixonar-se e muito menos em voltar a casar."Ele ainda está traumatizado com os três casamentos que não deram certo", disse.Depois de mais de seis anos afastado da filha, Tom Cruise está a preparar o reencontro com Suri, de 13 anos. Os dois estariam afastados por causa do compromisso do ator com a igreja da Cientologia (Suri e a mãe Katie Holmes já não são crentes).