Tom Cruise está cada vez mais íntimo de Hayley Atwell

Existe uma razão especial pela qual Tom Cruise está sempre ansioso por iniciar mais um dia de gravações de ‘Missão Impossível 7 e 8’. E essa razão chama-se Hayley Atwell. A atriz, de 38 anos, de origem britânica, interpreta o par romântico do agente secreto Ethan Hunt (Cruise) nos novos filmes da saga de ação, que estão a ser rodados em simultâneo., adiantou uma fonte próxima do ator de 58 à revista ‘Woman’s Day’. "Tom está sempre a sorrir para ela.A Hayley é deslumbrante e fá-lo sentir-se anos mais novo", acrescentou a mesma fonte, sublinhando que, apesar desta situação, o ator não planeia casar pela quarta vez. "Ele não quer assentar, pelo menos para já, pois está muito focado no trabalho. Mas nunca de sabe...".Hayley Atwell tornou-se mundialmente conhecida nos filmes da Marvel ‘Capitão América’ e ‘Os Vingadores’, em que interpreta Peggy Carter. Nascida em Londres, vive divida entre a capital britânica e Los Angeles, tendo dupla nacionalidade.Discreta relativamente à sua vida pessoal, Atwell disse numa entrevista, em 2017, que queria passar o resto da sua vida com um amigo de infância que agora é médico, mas não revelou o seu nome. Numa outra, disse que sempre se sentiu "sem género".