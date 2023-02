Tom Cruise está irreconhecível

15 fev 2023 • 16:04

Vanessa Fidalgo

Tom Cruise esteve na festa pré-Óscares, que decorreu em Beverly Hills, e deu nas vistas por aparecer com o rosto ‘irreconhecível’.



O ator de 'Missão Impossível' raramente marca presença em eventos relacionados com os Óscares, mas desta vez o que deu que falar foram as suas feições, aparentemente inchadas e modificadas.

A imprensa rapidamente deu destaque ao novo aspeto do ator, apontando para a forte possibilidade deste ter feito uma intervenção estética, nomeadamente botox.

De salientar que, segundo a imprensa internacional, esta também foi a sua primeira aparição na 'passadeira vermelha' em oito meses.