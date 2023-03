A nova imagem de Tom Cruise

15 mar 2023 • 12:57

por isso, o ator, de 60 anos, terá desistido de ir à cerimónia dos Óscares 2023 para não ter de se cruzar com Nicole Kindman.



Apesar de o filme 'Top Gun: Maverick' estar nomeado para ganhar um Óscar, Tom Cruise optou por não comparecer ao evento para evitar possíveis desentendimentos.



Tom Cruise não quer qualquer tipo de proximidade com a ex-companheira e,

A informação foi revelada por uma fonte em declarações ao 'Daily Mail'. No entanto, um alegado representante do ator nega estas razões e garante que o motivo da sua ausência não está relacionado com assuntos pessoais, mas com falta de disponibilidade.

Tom Cruise e Nicole Kidman estão separados há mais de 20 anos e têm dois filhos adotivos, Isabella, de 29 anos, e Connor, de 27.