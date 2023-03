Tom Cruise ganha mais de 800 mil euros por minuto Jennifer Lawrence é a segunda estrela mais bem paga.

Aos 60 anos, Tom Cruise não planeia reformar-se tão cedo. O que não é de estranhar tendo em conta o caché do ator, que se acredita ter recebido entre 12 e 18 milhões de euros só para garantir a sua presença em ‘Top Gun: Maverick’. Ao todo, o ator terá ganhado mais de 100 milhões de euros com o filme. De acordo com o portal ‘TradingPedia’, por cada minuto que Tom Cruise apareceu no ecrã recebeu cerca de 820 mil euros.



Em segundo lugar na lista dos artistas mais bem pagos de Hollywood está Jennifer Lawrence. A atriz, de 32 anos, recebeu cerca de 11 milhões de euros pelo seu desempenho em ‘Causeway’, em que interpreta uma veterana de guerra. Estima-se que o seu caché por minuto em antena seja qualquer coisa como 160 mil euros. Pouco menos recebeu Kate Winslet, de 47 anos, em ‘Avatar - O Caminho da Água’: 140 mil euros por minuto.

