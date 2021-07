Tom Cruise inseparável da nova namorada

Desde o início das filmagens de ‘Missão Impossível 7’, em Londres, que ficou bem visível a química entre o norte-americano Tom Cruise, de 59 anos, e a britânica Hayley Atwell, de 39.No meio dos rumores de romance, os dois foram recentemente vistos a assistir à final do torneio feminino de Wimbledon, entre a checa Karolina Pliskova e australiana Ash Barty.Durante a partida, os atores mostraram-se muito animados e em clima de grande cumplicidade.Cruise e Atwell lideram o elenco do próximo filme da saga ‘Missão Impossível’, cuja estreia está prevista para 2022. Fontes próximas dizem que os dois estão a viver uma relação "muito próxima" desde o início das gravações, que arrancaram no ano passado. Este encontro promete alimentar ainda mais os rumores de um possível romance.Cruise está sozinho desde que se divorciou de Katie Holmes, em 2012. Atwell nunca casou, mas manteve relacionamentos com os músicos Evan Jones e Paul Wilson, com o comediante Stephen Merchant e com o escritor Gabriel Bisset-Smith.