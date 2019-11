Tom Cruise pede perdão com e-mail comovente

Passaram seis anos desde que, esteve com a filha pela última vez. Desde então,, a sua única filha biológica, tem tentado reaproximar-se do pai, sem sucesso.Mas quando já tinha perdido a esperança de se verem novamente, a jovem, hoje com 13 anos, recebeu um "comovente" email do ator, em que este dizia que queria voltar a fazer parte da sua vida., disse à revista ‘Star’ uma fonte anónima. "Ele explicou porque esteve ausente todos estes anos e disse que queria compensá-la pelo tempo perdido, se não fosse tarde demais", acrescentou.Tom Cruise distanciou-se da filha pouco depois de Katie Holmes ter deixado a Cientologia e pedido o divórcio, emContudo, o ator decidiu agora recuperar a relação com Suri., revela a mesma fonte, acrescentando que a atriz está, mas, relativamente a este encontro, uma vez que não quer ver a filha sofrer mais., revela., continua.Ao longo dos últimos anos, especulou-se que o afastamento de Tom Cruise da filha teria sido instigado pela Igreja da Cientologia, da qual o ator é rosto. Nos termos desta religião, Suri e a mãe são consideradas "pessoas supressivas", pelo que qualquer contacto com elas é desaconselhado.