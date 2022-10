Tom Cruise pode vir a ser primeiro civil em passeio no espaço para gravar filme

Tom Cruise pode vir a ser o primeiro civil a fazer um passeio no espaço fora da Estação Espacial Internacional, no âmbito das gravações do seu novo filme de ação.Donna Langley, presidente dos estúdios Universal Pictures, revelou que é este o objetivo para o projeto realizado por Doug Liman, que tem um orçamento de cerca de 200 milhões de euros.

“Tom Cruise vai levar-nos ao espaço. Ele vai levar o mundo para o espaço. É esse o plano”, confirmou à BBC. “Temos um grande projeto em desenvolvimento com ele, que contempla que Tom faça exatamente isso.”