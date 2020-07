Tom Cruise procura casa nova em Londres

Quando vive

em Londres desde o início da pandemia, Tom Cruise agora muda-se para Inglaterra, onde já começou a procurar casa. De acordo com 'Life & Style', desde que as gravações de 'Missão Impossível 7' foram interrompidas por causa da pandemia e o ator viu obrigado a cumprir uma quarentena na sede da Cientologia no Reino Unido, uma idéia de viver para um Europa começou a ganhar consistência.

"O Tom sente o que é melhor no Reino Unido do que nos Estados Unidos. Ele é um desenho animado de Hollywood, onde apenas descreve coisas negativas sobre o principal foco e sua vida pessoal",

disse à publicação uma fonte próxima do ator.

"Ele apenas quer fazer filmes e, no final do dia, ir para casa, onde tem paz e paz", adicionou, sublinhou ainda que, desde que vendeu sua casa em Beverly Hills, ou nunca mais "teve saudades de Los Angeles . "

Além disso, Tom Cruise conseguiu ajustar-se à vida na Europa, mantendo contato com seus colegas da Cientologia nos EUA por videoconferência. "O Tom está quase fazendo 58 anos e procura uma vida mais pacata, junto à família, e já percebeu que pode ter isso no Reino Unido", adianta a mesma fonte.

RESIDÊNCIA NA FLÓRIDA

Tom Cruise atualmente reside em Clearwater, Flórida, em uma cobertura no edifício The Skyview, construído por um dos homens mais ricos da Cientologia, ou do mexicano Moises Agami

. A residência do ator ocupa os últimos dois andares e piscina, bar, sauna, solário, jacuzzi, ginásio e um simulador de voo.