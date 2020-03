Tom Cruise quer fazer filme com Meghan Markle

A carregar o vídeo ...

Meghan Markle arrependida de abandonar a carreira

Meghan Markle tornou-se num dos nomes mais desejados de Hollywood, depois de ter anunciado, num comunicado conjunto com o príncipe Harry, que iria deixar de fazer parte da realeza britânica.A saída abriu portas a um mundo novo de oportunidades, inclusivamente o regresso à representação.A duquesa, que antes de se casar com Harry era atriz e foi protagonista da série ‘Suits’, tem já em cima da mesa uma série de convites para voltar ao cinema, um deles de um ator bem conhecido.Segundo a ‘Life&Style’, Tom Cruise quer trabalhar com Meghan num dos seus próximos filmes e já fez uma primeira abordagem à duquesa.De acordo com a mesma revista, Tom, que é fã do trabalho de Meghan, conversou com a duquesa, mas ainda não obteve uma resposta., diz uma fonte, acrescentando que Meghan e Harry começam agora a organizar-se em relação ao futuro., diz a fonte.