Tom Cruise revela tudo em entrevista polémica

Tom Cruise está finalmente disposto a contar tudo sobre a sua família e a Cientologia.Contudo, Ellen DeGeneres e Oprah Winfrey também estão na corrida para conseguir o exclusivo."O mundo inteiro está à espera desta entrevista", começa por dizer uma fonte próxima do ator à publicação. "O facto de Tom aceitar abrir o coração e falar sobre estes temas tão pessoais fazem dele muito mais do que um herói dos filmes de ação. Fazem dele um ser humano", remata.Para já, Cruise ainda estará em conversações sobre os moldes da entrevista, que acredita que poderá ajudá-lo a reaproximar-se de Suri, atualmente com 14 anos. "Ela precisa do pai mais do que nunca", acrescenta a mesma fonte. "Esta é uma forma de ele lhe mostrar que ela continua a ser uma peça muito importante na sua vida."Tom Cruise é uma das figuras mais enigmáticas de Hollywood, pelo que uma entrevista deste calibre vale ouro. A revelação surge numa altura em que a NASA confirmou estar a colaborar com o ator e com Elon Musk numa aventura espacial. Em breve, Cruise poderá tornar-se no primeiro ator a rodar um filme a bordo da Estação Espacial Internacional, que se encontra a mais de 400 quilómetros da Terra.