Tom Hanks: A mania das máquinas de escrever

Tom Hanks tem 66 anos e uma paixão muito peculiar

Miguel Azevedo

É amigo de infância de Bruce Springsteen, imagine-se, adora futebol, tem como clube do coração o Aston Villa de Inglaterra, e antes de se tornar famoso ganhava a vida como empregado de mesa num bar de Los Angeles, onde chegou a servir bebidas para Cher, Sidney Poitier, Slappy White ou Bill Withers.Muitos não saberão, mas Tom Hanks, de 66 anos, é primo distante do ex-presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln e acredita que tem sangue português pelo lado da mãe, Janet Marylyn, que era enfermeira (já o pai, Amos Mefford Hanks, era um chefe de cozinha).Entre as grandes paixões do ator de ‘Forrest Gump’ e ‘Filadélfia’ estão as antiguidades, mas enquanto outras celebridades colecionam livros, quadros ou joias, Hanks prefere velhas máquinas de escrever. E do seu acervo pessoal já constam mais de 80, algumas de valor incalculável, vindas de todo o mundo.Existem até rumores de que o artista, que não gosta nada de jornalistas, só acede à dar entrevistas se o repórter lhe perguntar sobre a sua coleção.