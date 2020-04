Tom Hanks doa plasma para ajudar no combate ao coronavírus

Tom Hanks e a mulher

Vânia Nunes

Tom Hanks e a mulher, Rita Wilson, já estão totalmente recuperados depois de terem sido infetados com coronavírus e têm usado as redes sociais e a sua influência para falarem sobre o assunto. Agora, o casal de atores de Hollywood, decidiu doar plasma para ser utilizado nas pesquisas sobre a doença.

No Instagram, o ator de 63 anos desmistificou a questão. "Aqui está a bolsa de plasma da semana passada. E que bolsa. Após toda a papelada, isto é tão fácil quanto tirar uma soneca".

Na semana passada, já tinha revelado no podcast ‘Wait Wait Don’t Tell Me’ que tinha sido procurado para fazê-lo. "Fico feliz por poder ajudar na luta contra a Covid-19, que já matou mais de duzentas mil pessoas no Mundo". De acordo com alguns estudos, os pacientes infetados por coronavírus e já totalmente recuperados, desenvolveram anticorpos no seu plasma que poderão ajudar na recuperação de outros doentes.

Tom Hanks e a mulher foram diagnosticados em março, na Austrália, quando estavam a gravar um filme naquele país.