Tom Hanks e a mulher estão a melhorar após serem infetados com coronavírus: "Isto vai passar"

Depois de deixarem o hospital onde estiveram a receber cuidados durante cinco dias após o diagnóstico, o casal seguiu para casa onde se encontra a cumprir a quarentena, fechados em casa, para se curarem e também evitarem a propagação da doença.

"Olá, pessoal. Duas semanas após os nossos primeiros sintomas e nós estamos a sentir-nos melhor", começou por escrever o ator.



Hanks ainda aproveitou para incentivar os seguidores a continuarem a manter as medidas de segurança e permanecerem em isolamento. "Ficar em casa funciona tipo assim: Você não contamina ninguém – Você não é contaminado por ninguém. Bom senso, não é? Vai demorar um pouco, mas se cuidarmos uns dos outros, nos ajudarmos onde pudermos e dermos algum conforto, isso também deve passar. Nós vamos dar um jeito nisto. Isto vai passar", escreveu ainda.



Recorde-se que, além de Tom Hanks e Rita Wilson, outras celebridades estão a enfrentar a doença.



Harvey Weinstein, que se encontra na prisão, foi diagnosticado recentemente com coronavírus.

