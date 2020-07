Tom Hanks recorda sintomas de Covid-19: “Tinha dores horríveis”

Em entrevista ao jornal britânico ‘The Guardian’, Tom Hanks fez algumas revelações sobre o período em que esteve infetado com Covid-19, juntamente com a mulher, Rita Wilson, enquanto estavam na Austrália.

O ator americano revelou que teve sintomas diferentes da mulher. "A minha mulher perdeu o paladar e o olfato, tinha náuseas e ficou com febre muito alta, mais alta do que a minha. Eu apenas tive dores terríveis no corpo e também estava sempre muito cansado, não me conseguia concentrar em nada mais de 12 minutos. Mas este último pormenor é o meu estado natural", contou ao jornal.

Depois de ter estado internado durante três dias, o vencedor do Óscar de Melhor Ator revelou. "Estamos impecáveis. O desconforto durou duas semanas", disse.

"Quando estávamos no hospital disse ‘Tenho 63 anos, tenho diabetes tipo 2 e um aparelho no coração. Sou um doente de risco?’ Mas desde que as nossas temperaturas não subissem muito ou os nossos pulmões não se enchessem com algo que parecesse uma pneumonia, eles não estavam preocupados. Eu não sou um tipo que acorda a pensar se vai chegar ao fim do dia. Sou muito relaxado", declarou.

"Tivemos cerca de 10 dias de sintomas muito desconfortáveis. Não foram sintomas de vida ou de morte, estamos felizes por podermos afirmar isso. Ficámos isolados para ficarmos de olho em nós mesmos, porque se as nossas temperaturas tivessem aumentado, se os nosso pulmões estivessem com líquido, se alguma coisa corresse realmente mal, iríamos precisar de cuidados médicos muito sérios", revelou ainda.

Para além de contar detalhes sobre o período em que esteve infetado, o ator criticou as pessoas que não cumprem as medidas básicas, como lavar as mãos, usar máscara e manter a distância social.

"Se não conseguires usar máscara, lavar as mãos, (manter) a distância social, não tenho muito respeito por ti", disse Tom Hanks numa entrevista a propósito do seu novo filme ‘Greyhound’.