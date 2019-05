19:32

Tomás Alves não podia estar mais feliz. O ator, de 29 anos, vai ser pai pela primeira vez, com Inês Chaves.



Esta terça-feira, dia 28 de maio, o ator publicou uma fotografia da barriga de Inês, ao lado do sobrinho Gaspar. "Novas vidas", escreveu na publicação, que rapidamente foi inundada de mensagens de parabéns.



Tomás Alves namora com a psicóloga há sete anos.





Tomas Alves estreia-se na paternidade