Tony e filhos dão show em Pinhel

Mais de dez mil pessoas encheram, na noite de sexta-feira, a nave do Pavilhão Logístico de Pinhel para o primeiro concerto com todos os elemento do clã Carreira fora de Lisboa ou Porto. David abriu o espetáculo, pouco antes das 23h00, com uma atuação que eletrizou o público mais jovem. Uma hora depois foi a vez de Mickael aquecer os corações com um reportório das suas músicas mais românticas, mas onde ainda houve espaço para uma sentida mensagem de apoio ao povo ucraniano.



Mas a presença mais aguardada em palco era a do patriarca da família Carreira. Ao longo de hora e meia, Tony revisitou os maiores sucessos com a ajuda de um coro de quase 10 mil vozes vindas da plateia e que emocionou o cantor. "Tony Carreira é como o vinho do Porto. Está ainda melhor com a idade. Foi pelo Tony que viajei quase 200 quilómetros para ver este concerto e que aguentei até às 02h30 da manhã", disse uma fã à saída. Entretanto, o cantor anunciou que os concertos no Casino Estoril nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de março já estão esgotados e agendou uma data extra: dia 27.

