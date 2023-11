Falta ouvir uma testemunha, chamada por Ivo Lucas, mas nada que atrapalhe o andamento da audiência prevista para esta sexta-feira, no Tribunal de Santarém, onde as defesas dos arguidos e Ministério Público (MP) dirão de sua justiça sobre a culpa ou inocência dos acusados no caso da morte de Sara Carreira.Saiba mais no site do Correio da Manhã