Tony Carreira anuncia data de regresso aos palcos após pausa prolongada

Tony Carreira anuncia data de regresso aos palcos

"Estive a aproveitar os meus pais, a minha família de sangue e a família que escolhi. Estive com os meus pais, com os meus filhos, para quem não tinha muita disponibilidade", afirmou o cantor, também nas nas redes sociais.

Estou com muitas saudades. Se desse lado têm saudades deste lado tenho mais", garantiu.", disse.

Depois de um ano longe dos palcos, e de ter deixado os milhares de fãs ansiosos sem saber se regressaria ou não à música, Tony Carreira está de volta e não esconde a emoção.Apesar de já ser público que o regresso iria acontecer no próximo ano, o cantor dedecidiu anunciar agora, através das redes sociais, onde tinha feito várias publicações a fazer contagem descrescente para a grande novidade, o dia exato em que vai relançar a carreira:. Tony vai iniciar uma nova digressão, que intitulou decom concerto agendado para esse dia, no Altice Arena, em Lisboa.Tony Carreira aproveitou esta pausa na carreira para se libertar da agenda profissional sempre preenchida de maneira a desfrutar de momentos com a família, nomeadamente os filhos,Além dos filhos, o artista dedicou também mais tempo à namorada,, após o fim do casamento com Fernanda Antunes.Com as energias renovadas, Tony Carreira está a levar os seguidores ao delírio pelo tão esperado regresso, e também se mostra radiante.