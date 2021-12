Tony Carreira anuncia digressão para 2022

Tony Carreira voltou aos palcos

Foto: Vítor Mota

Vânia Nunes

A atravessar aquele que considera ser um “mês terrível”, uma vez que foi em dezembro do ano passado que perdeu a filha, Sara, aos 21 anos, Tony Carreira está de olhos postos no futuro e a planear a agenda do novo ano. Por isso, partilhou com os seguidores os seus planos para o início de 2022, e que incluem os primeiros concertos fora de Portugal após o seu regresso aos palcos. Entre janeiro e abril, Tony Carreira passará por França, Bélgica e Luxemburgo, países onde tem um público muito fiel.









De acordo com a agenda que divulgou numa história do Facebook, o artista irá arrancar com os espetáculos a 21 de janeiro em Orleães (França) e no dia seguinte estará em Paris. Em fevereiro não tem nada marcado, mas em março retoma em força com nove concertos e em abril outros 10, intercalados entre os três países.

Além das músicas mais conhecidas da sua carreira de 33 anos, o artista também irá cantar alguns temas do novo álbum, intitulado ‘Recomeçar’, dedicado à filha, e lançado em novembro último. No vídeo que publicou a promover este trabalho, referiu que a música o salvou ao longo deste ano. “Entrei em estúdio aos poucos, era o único sítio onde eu estava bem, estava em paz, com toda a tristeza que essas canções tinham. Feliz não estava, mas não sentia tanta dor”, explicou o artista. Antes disso, já tinha revelado que pretendia, a partir de agora, estar em palco o máximo de tempo que pudesse. “Há uma necessidade para mim de cantar”.