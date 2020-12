Tony Carreira cancela atuação no próprio dia

A morte abrupta de Sara Carreira, aos 21 anos, num acidente fatídico na A1, abalou profundamente Tony Carreira, que continua incapaz de assumir os compromissos profissionais anteriormente agendados. O artista falhou, este domingo, uma atuação em direto a partir das suas redes sociais, que estava agendada há mais de um mês.O cancelamento aconteceu ao início da tarde, a poucas horas da realização do miniconcerto. "O Live de Natal previsto para hoje [domingo, 20 de dezembro] não será realizado. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos", informou a equipa do cantor num pequeno texto partilhado no Facebook.A mensagem não surpreendeu os admiradores do artista, que já esperavam esta decisão e decidiram aproveitar para partilhar com Tony Carreira mensagens de força.Este especial de Natal, preparado pelo cantor e sua equipa, tinha uma componente solidária que pretendia homenagear os "heróis invisíveis" do País.Tony Carreira tratou sempre a filha Sara de forma especial. Era a "menina dos seus olhos". Pai e filha mantinham o contacto diário e o artista fazia questão de ver a jovem sempre que possível. A relação entre os dois passou também para os palcos. Sara chegou a atuar por três vezes nos espetáculos de Tony.Nos últimos dias, o artista decidiu reagendar alguns espetáculos ao vivo, marcados inicialmente para janeiro. O concerto no Pavilhão Multiusos de Guimarães, previsto acontecer a 16 de janeiro, foi remarcado para 29 de maio. A atuação no Coliseu de Elvas, agendada para 30 de janeiro, foi adiada para o primeiro dia de maio de 2021.Laura Figueiredo e Mickael Carreira têm sido os pilares basilares do clã desde a morte trágica da benjamim Sara. O casal tem acompanhado Tony Carreira e Fernanda Antunes nos momentos de maior sofrimento. Os dois têm ajudado o músico e a ex-mulher a encontrarem forças para superar a tragédia que abalou a família mais mediática do País.A gravar a novela ‘Bem Me Quer’, David Carreira voltou aos estúdios da Plural duas semanas após a morte da irmã Sara Carreira. Nos bastidores, o cantor tem estado cabisbaixo, mas mantém total responsabilidade para não comprometer os trabalhos. Além da ficção, o filho do meio de Tony Carreira e Fernanda Antunes "irá atuar no Campo Pequeno já no próximo dia 24 de janeiro e regressa ao Porto dia 31 de janeiro na Super Bock Arena", informou equipa.