Tony Carreira chora a morte de amigo íntimo

Tony Carreira

Foto: Instagram

22 abr 2020 • 21:30

Tony Carreira vive dias de dor e sofrimento com a morte de um amigo de longa data.Foi ao lado do companheiro que Tony Carreira se lançou no mundo da música ao integrar a banda entre 1981 e 1988 com diversas atuações e espetáculos em França, onde estavam emigrados.A notícia foi confirmada pelo irmão de Tony Carreira, José Antunes, que revelou que os dois amigos mantinham uma relação intensa, apesar da distância.