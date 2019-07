Tony Carreira confirma novo amor: "Tenho uma relação, sim!"

12:43

"Tenho uma relação, claro que sim. Não vou falar muito sobre isso. Há uma coisa que sei para o futuro, é que vou proteger-me mais. Mas sim, refiz a minha vida", contou. A eleita chama-se Ângela Rocha, é hospedeira, 17 anos mais nova, e já foi apresentada aos pais e também aos três filhos do artista, que estão a par de todo o relacionamento.



Somos os melhores amigos do mundo"

, afirmou Tony.

"Uma separação, por mais que seja um ou outro a decidi-la, são sempre muitos anos, com uma família maravilhosa e com sucesso - porque o sucesso que tive devo-o muito à Fernanda -, uma separação é sempre um fracasso"

, contou o artista.





"Hei-de gostar sempre dela".

