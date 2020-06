Tony Carreira constrói casa de 4 milhões no Algarve

Tony Carreira

01:30

Rui Pando Gomes e Rute Lourenço

Mais de um ano depois de ter vendido a sua vivenda algarvia por 1,1 milhões de euros, na zona de Vale do Lobo, Tony Carreira já tem uma nova mansão para as férias no Sul do País. O cantor comprou um terreno para construir a casa dos seus sonhos, que já está pronta e foi inaugurada recentemente por Tony e os filhos.Segundo o CM apurou, o lote foi adquirido por um milhão de euros e o artista fez toda a construção ao seu gosto e estilo. Situado na zona do Pinhal Velho, entre Albufeira e Vilamoura, o espaço conta com todas as mordomias de que Tony Carreira não abdica, e garante-lhe a privacidade que tanto deseja. Nesta zona algarvia, as moradias luxuosas atingem valores que não estão ao alcance de qualquer bolso, entre os três e os quatro milhões de euros.Devido ao recato, esta é uma zona eleita por várias caras conhecidas. Por exemplo, quando em 2010 Cristiano Ronaldo foi pai pela primeira vez escolheu o Pinhal Velho para passar os primeiros tempos de vida de Cristianinho, precisamente por a localização lhe garantir privacidade máxima. Acabado de chegar dos Estados Unidos, onde nasceu fruto de uma barriga de aluguer, o primogénito de CR7 passou o primeiro verão neste refúgio algarvio.Aos 56 anos, Tony Carreira atravessa uma excelente fase da vida, após o divórcio de Fernanda Antunes. A viver um novo amor, o cantor mostra-se feliz na vida privada e apaixonado pela hospedeira Ângela Rocha, com quem já partilha casa, um duplex na zona do Parque das Nações. A casa chegou a estar à venda em imobiliárias na altura da separação de Fernanda, mas acabou por ficar na posse do cantor de sonhos, que dividiu um património milionário com a mãe dos filhos no processo de divórcio.