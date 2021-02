Tony Carreira denuncia extorsão a fãs

Um esquema de fraude a envolver o seu nome levou Tony Carreira a regressar às redes sociais para fazer uma denúncia. Através da página oficial de Facebook, a equipa que gere a imagem do cantor alertou para várias contas falsas, criadas em nome de Tony, que tentam extorquir dinheiro os fãs. “Tivemos conhecimento de que foram criadas, de forma anónima e fraudulenta, páginas no Facebook, alegando pertencerem ao cantor Tony Carreira, usurpando a sua imagem e informando de um suposto ‘Live 2021’. Além desta divulgação, solicitam dinheiro aos fãs”, pode ler-se no comunicado, onde é acrescentado que já foram tomadas medidas legais para parar este tipo de ações fraudulentas.





No texto, a equipa de Tony lamenta ainda que alguém se esteja a aproveitar do momento triste vivido pelo cantor, com a perda da filha Sara, para ganhar dinheiro. “Já procedemos às devidas denúncias e procedimentos legais contra quem, aproveitando-se do momento atual e ao abrigo da prática de crimes graves, pretende enganar o público que, nesta fase tão difícil, tem carinhosamente abraçado Tony Carreira”.

Ângela Rocha mantém uma relação discreta com Tony



Sempre discreta e nos ‘bastidores’, a namorada tem sido um dos principais ombros de Tony Carreira no momento mais dramático da sua vida, depois de ter perdido a filha há dois meses num trágico acidente de viação. A par com os filhos David e Mickael, Ângela Rocha tem-se mostrado incansável no apoio ao cantor de sonhos.